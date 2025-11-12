قائد الجيش الأوكراني يقر بتدهور خطوط القتال في منطقة زابوريجيا

قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الثلاثاء إن وضع الجيش “تدهور على نحو ملحوظ” في أجزاء من جنوب شرق منطقة زابوريجيا في خضم معارك ضارية مع القوات الروسية.

وكتب سيرسكي، على منصة تيليغرام، “تدهور الوضع تدهورا ملحوظا في اتجاهي أوليكساندريفكا وهوليابول، حيث تقدم العدو مستغلا تفوقه في العدد والعتاد في معارك ضارية واستولى على ثلاث بلدات”.

واضطرت القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من عدة قرى بمنطقة زابوريجيا جنوبي البلاد عقب قتال محتدم مع القوات الروسية، وفق ما ذكره موقع “جيش الجنوب” الموالي للجيش الأوكراني، في صفحته على فيسبوك.

“الوضع لا يزال صعبا في بوكروفسك”

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن الوضع في مدينة بوكروفسك المحاصرة لا يزال صعبا، وإن سوء الأحوال الجوية أصبح عاملا مساعدا في الهجمات الروسية الآخذة في التزايد.

وكتب زيلينسكي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اجتماع مع سيرسكي أن موسكو تكثف من وتيرة هجماتها في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد.

كما أعلن زيلينسكي أنه زار مدينة خيرسون الواقعة على خط المواجهة، والتي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مواقع روسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو، وتتعرض للقصف المستمر والهجمات بالطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال زيارة لمستشفى عسكري في موسكو بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينتي كوبيانسك وبوكروفسك.

وأوضح بوتين أنه “على القيادة السياسية في أوكرانيا اتخاذ قرارات بشأن مصير مواطنيها المحاصرين”.