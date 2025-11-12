مؤتمر صحفي لوزيري خارجية تركيا ومصر.. هذه أبرز التصريحات (فيديو)

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ويجب أن تعامل كذلك، مشددا على أن حكم فلسطين يجب أن يكون للفلسطينيين أنفسهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وقال فيدان إن حركة حماس أظهرت إرادة واضحة لاتخاذ خطوات بناءة لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا في المقابل الجانب الإسرائيلي إلى التحلي بالنهج ذاته والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون إبطاء.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تتابع باهتمام الجهود الرامية إلى تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أنقرة تنتظر قرار مجلس الأمن بشأن طبيعة هذه القوة وكيفية المشاركة فيها، لافتا إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بتوضيح مجال عمل القوة ومهامها بشكل دقيق لضمان فعاليتها وعدم المساس بالسيادة الفلسطينية.

مشروع القرار الأمريكي

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يجب أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحوار لا يزال مستمرا بشأن صياغته في مجلس الأمن. وشدد على ضرورة أن تتم صياغة قرار إنشاء قوة العمل الدولية في غزة بدقة وعناية بما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي.

توافق عربي وإسلامي

وأوضح عبد العاطي أن هناك توافقا عربيا وإسلاميا واسعا حول اتفاق وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن القاهرة تدعم خطة السلام المطروحة لإنهاء الحرب والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة تضمن حقوق الفلسطينيين.

وأضاف الوزير المصري أن المباحثات مع الجانب التركي شملت التنسيق حول المفاوضات الجارية في نيويورك بشأن مشروع القرار الأمريكي، وآليات تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على ضرورة العمل المشترك لمنع التصعيد وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية.

كما لفت إلى أن المحادثات تناولت آخر تطورات القضية الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مجددا التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.