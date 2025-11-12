مجمع الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئيا.. وهذا ما يحول دون العودة الكاملة (فيديو)

أعلن المدير الطبي لمجمع الشفاء في غزة، الدكتور حسن الشاعر، عن استئناف العمل جزئيا في العيادات الخارجية بالمجمع بعد توقف دام عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي شهدت خلالها توقف العمليات المجدولة داخل المستشفى.

وأشار الدكتور حسن الشاعر إلى أن إعادة افتتاح العيادات الخارجية جاءت رغم التحديات، إذ لا تزال بعض التخصصات غير متاحة نتيجة نقص الأثاث والأجهزة الطبية والمستلزمات الأساسية، موضحًا أن العمل جار لافتتاح جميع العيادات بشكل كامل في الأيام المقبلة.

وأفاد بأن العيادات التي بدأت العمل تشمل التخصصات الأكثر احتياجًا، مثل جراحة الأعصاب وعيادات العظام والأورام، وهي فئات لم تحظَ بالمتابعة الطبية الكافية خلال فترة الحرب.

ويشارك في هذه العيادات أخصائيون من خارج قطاع غزة، بما في ذلك طبيبة لمتابعة مرضى سرطان الثدي وأخصائيون لرعاية مرضى سرطان القولون، إلى جانب أطباء متخصصين في مجالات أخرى مثل العظام.

وأكد حسن الشاعر أن هذه العيادات تستقبل يوميًا نحو 600 إلى 700 مريض، بعضهم يحتاج لإدخال المستشفى لإجراء عمليات جراحية أو تلقي العلاج داخل المجمع، وهو ما يسهم في تقديم رعاية أفضل للمرضى الذين حُرموا من المتابعة الطبية لفترات طويلة.

وحول الأدوية والعلاجات، أوضح أن الخدمات تُقدم وفق الإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن العديد من الأدوية والأجهزة التشخيصية غير متوفرة في قطاع غزة.

ودعا الدكتور الشاعر المؤسسات الإنسانية والصحية للضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح بفتح جمسع المعابر والسماح بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة لسكان القطاع.