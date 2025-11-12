مشاهد صادمة.. عملية اغتيال في وضح النهار بغواتيمالا (فيديو)

شهدت مدينة باراموس في غواتيمالا عملية اغتيال مروّعة في وضح النهار، نفذتها مجموعة متنكرة بزي عمال بناء، استهدفت المرشح السابق لمنصب عمدة المدينة، خوسيه إلياس راميريز.

تنكروا بزي عمال بناء.. عملية اغـتـ ـيـال لمقاول ترشح لمنصب العمدة في مدينة باراموس بغواتيمالا في وضح النهار بزخات كثيفة من الرصاص #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hbtCEtmtqB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم، الذي وقع صباح 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ترجل الجناة من سيارة مرتدين زيّ عمال، قبل أن يفتحوا النار بكثافة على راميريز وشريكته.

أصيب الاثنان بعدة طلقات نارية، فيما قام القتلة بعد ثوانٍ بتغطية جثة راميريز بسترتهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبعد نحو ثماني ساعات، عثرت الشرطة الغواتيمالية على السيارة التي استخدمها المهاجمون، وتبيّن أنها مسروقة منذ 22 مايو/أيار 2025.

فتحت السلطات تحقيقًا في الجريمة، بينما لا يزال دافع الاغتيال مجهولًا حتى الآن.

كان راميريز مهندسًا ورجل أعمال، وفي عام 2023 شارك في الانتخابات البلدية لمدينة إل تيجار ممثلاً لحزب الكابال، لكنه فشل في الفوز.