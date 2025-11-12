ميركل تزور إسرائيل وتتفقد مواقع هجمات 7 أكتوبر

قامت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، خلال زيارتها لإسرائيل، حيث اطلعت على مواقع تعرضت لهجمات من المقاومة خلال السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء، إن ميركل زارت موقع مهرجان نوفا الموسيقي في مستوطنة رعيم، وهو الموقع الذي هاجمه مقاتلو حركة حماس في ذلك اليوم.

وأوضح أن النائبة الإسرائيلية جايل شوريش رافقت ميركل وأطلعتها على مراحل هجوم حماس على المستوطنة.

The beauty of „attosekundenschnelle Rastertunnelmikroskopie“ – former Chancellor Merkel firmly in her element visiting @TechnionLive in Haifa – world class science flourishing through diversity and international cooperation. pic.twitter.com/pKMOOJdv2p — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) November 11, 2025

وأضاف زايبرت أن الصحفي الإسرائيلي أمير تيبون قدّم للمستشارة السابقة روايته عن الأحداث التي عاشها في كيبوتس ناحال عوز، حيث اختبأ مع أسرته داخل قاعة مغلقة لمدة عشر ساعات خلال الهجوم.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، أسفرت هجمات حماس في ذلك اليوم عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، فيما تسببت الحرب الإسرائيلية اللاحقة على القطاع – والمستمرة منذ عامين – في استشهاد نحو 69 ألف فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وتأتي زيارة ميركل بعد يومين من منح معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل لها الدكتوراه الفخرية، تكريما لـ”إسهاماتها في الدبلوماسية العالمية وبناء الشراكات الدولية”، ولـ”تضامنها وصداقتها مع إسرائيل”، إضافة إلى “تصديها الحازم لمعاداة السامية”.