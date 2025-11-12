وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا

يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء إلى تركيا لبحث العلاقات بين البلدين، وعقد لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان وعدد من المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء إن زيارة عبد العاطي إلى تركيا “تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وأضافت الخارجية المصرية أن عبد العاطي سيترأس مع فيدان “اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين الصديقين”.

وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الاجتماعات تهدف إلى “تطوير آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية في المرحلة الراهنة”.

بيان لسفير تركيا في القاهرة

وعشية زيارة عبد العاطي إلى تركيا، أشاد سفير أنقرة في القاهرة صالح موطلو شن، بتطور العلاقات التركية مع مصر، بحسب بيان للسفارة التركية بمصر.

وقال موطلو شن مساء الثلاثاء إن الزيارات المتبادلة بين الوزراء تنعكس على تطور العلاقات بين تركيا ومصر.

وأشار إلى أن العلاقات السياسية بين تركيا ومصر “بدأت تكتسب زخما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فيما عادت إلى مسارها الطبيعي بسرعة مع إعادة تعيين السفراء منتصف عام 2023”.

وأضاف موطلو شن أن “أبرز مؤشر ملموس على ذلك هو إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر في فبراير/شباط 2024، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وأصبح المجلس بمثابة “الهيئة الرئيسية التي تنظم وتوجه جميع أشكال التعاون بين البلدين”، بحسب ما قاله موطلو شن في بيانه.