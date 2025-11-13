أثارت التساؤل.. لماذا قلب أمير قطر رداءه بعد صلاة الاستسقاء؟ (فيديو)

في مشهدٍ يعكس الاقتداء بهدي النبي محمد ﷺ، قلب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رداءه بعد أداء صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس، إحياءً لسنة نبوية كريمة تعبّر عن الرجاء والتفاؤل برحمة الله تعالى ونزول الغيث.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد دعا إلى إقامة الصلاة صباح اليوم، 13 نوفمبر 2025، في جميع أنحاء البلاد. وقد شارك الشيخ تميم في أداء الصلاة مع جموع المصلين في مصلى لوسيل.

وصلاة الاستقساء اقتداءً بما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن النبي ﷺ “خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة، فصلى ركعتين، وقلّب رداءه”.

ويحمل قلب الرداء معاني رمزية عميقة، إذ يُعبّر عن التفاؤل بتغير الحال من الجدب إلى الخصب، ومن القحط إلى المطر، كما يُظهر الخضوع والافتقار إلى الله عز وجل في طلب رحمته وفضله.

وقد درج المسلمون على أداء هذه السنة في صلاة الاستسقاء، فيقلب المصلي رداءه الأيمن على الأيسر والعكس، تفاؤلا بأن الله سبحانه سيقلب الحال إلى الخير والبركة، فيما تعفى النساء من ذلك محافظةً على الستر.