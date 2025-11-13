أشبه بنوافير راقصة.. مشاهد مذهلة لحمم بركان كيلاويا (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو مشاهد لنوافير الحمم البركانية المنبعثة من بركان كيلاويا في جزيرة هاواي.

وفي انفجار جديد، قذفت الحمم البركانية إلى ارتفاع تجاوز 30 مترًا، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، يثور بركان كيلاويا من فترة إلى أخرى منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ويبعد البركان أكثر من 300 كيلومتر من هونولولو عاصمة الأرخبيل.