اللحظات الأولى لهجوم مستوطنين على مصنع الجنيدي شرق طولكرم (فيديو)

أقدم مستوطنون إسرائيليون، مساء يوم الثلاثاء، على إحراق عدد من شاحنات شركة الجنيدي للألبان بالقرب من قرية بيت ليد شرق طولكرم في الضفة الغربية.

وأظهرت مشاهد من كاميرات المراقبة اندلاع ألسنة لهب كثيفة في الشاحنات المتوقفة داخل ساحة الشركة، مع ورود أنباء عن إصابة مواطنين.

وتعد شركة الجنيدي من كبرى الشركات والرائدة في صناعة الألبان في فلسطين، حيث تأسست عام 1982، وتشغّل آلاف العمال والموظفين في كافة المحافظات.

تصاعد الاعتداءات

استنكر اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، في منشور على فيسبوك، “الاعتداء الإجرامي” الذي نفذته مجموعة من المستوطنين على مقر المستودعات التابعة لشركة الجنيدي لصناعة الألبان في المنطقة الصناعية في بيت ليد شمال غرب نابلس.

وأوضح الاتحاد، أن المستوطنين أحرقوا عدداً من الشاحنات المحملة بالمنتجات الغذائية، وألحقوا أضراراً جسيمة بالموقع من خلال تكسير الزجاج والثلاجات والمعدات، في اعتداء وصفه الاتحاد بأنه “جبان واستهداف ممنهج للاقتصاد الوطني الفلسطيني”.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع شركة الجنيدي والعاملين فيها، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة جرائم المستوطنين المنظّمة التي تطال المصانع والمنشآت الفلسطينية، بهدف تخريب البنية الإنتاجية وضرب صمود القطاع الصناعي.

ودعا اتحاد الصناعات الغذائية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية المنشآت الاقتصادية الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين المتصاعدة، ومحاسبة منفذي هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الاقتصاد الفلسطيني.