بعد 43 يوما.. مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا ينهي الإغلاق الحكومي

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحكومة ينهي الإغلاق الذي استمر 43 يومًا.

إغلاق قياسي

كان مجلس الشيوخ الأمريكي، توصل يوم الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يعيد التمويل الفدرالي، وينهي الإغلاق الحكومي الذي استمر مدة قياسية بلغت 43 يوما، وأدى إلى تجميد العديد من الأنشطة الحكومية.

وجاء الاتفاق، الذي يُعَد الخطوة الأولى باتجاه إنهاء مرحلة الإغلاق، في وقت حذرت السلطات من أن السفر جوّا قد يتقلص بشكل كبير قريبا مع إلغاء آلاف الرحلات الإضافية أو تأجيلها نهاية الأسبوع.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب فصل موظفين فدراليين.

اضطراب حركة الطيران

ومع استمرار الإغلاق الحكومي، حذر وزير النقل شون دافي من أن عدد الرحلات المتأخرة أو الملغاة قد يتضاعف مع اقتراب عطلة عيد الشكر نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات منصة “فلايت أوير” لتتبُّع حركة الطيران، فقد تجاوز عدد الرحلات الملغاة 2700 رحلة داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها، إضافة إلى نحو 10 آلاف رحلة متأخرة حتى مساء الأحد.

وتشير التقديرات إلى أن نصف الرحلات في مطار لاغوارديا شهدت تأخيرا، في حين استمر العمل بجدول رحلات مخفَّض لليوم الثالث على التوالي بقرار من إدارة ترامب لتخفيف الضغط عن مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون من دون أجور.

مشروع القانون وإعادة التمويل

ويهدف مشروع القانون المُسمى “القرار المستمر” (Continuing Resolution) إلى إعادة تمويل برامج حيوية منها برنامج “سناب” للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، كما يتضمن إلغاء قرارات فصل آلاف الموظفين الفدراليين التي اتخذتها إدارة ترامب الشهر الماضي، وضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية المقرر انتهاء صلاحيتها بنهاية العام.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كاين إن الاتفاق الجديد “يحمي الموظفين الفدراليين من الفصل التعسفي، ويعيد تعيين من فقدوا وظائفهم ظلما خلال فترة الإغلاق، مع ضمان حصولهم على أجورهم المتأخرة”.