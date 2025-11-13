صلاة الاستسقاء في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (فيديو)

أقامت المساجد في دولة قطر صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء، بعد فترة من انحباس المطر عن البلاد، تضرعًا إلى الله لنزول الغيث.

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد دعا إلى إقامة الصلاة صباح اليوم، 13 نوفمبر 2025، في جميع أنحاء البلاد. وقد شارك الشيخ تميم بنفسه في أداء الصلاة مع جموع المصلين في مصلى لوسيل.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد نشرت في وقت سابق كشفا يوضح المصليات والجوامع التي ستقام فيها الصلاة، والتي شملت 124 مسجدًا وجامعًا على مستوى الدولة.

ما صلاة الاستسقاء؟

صلاة الاستسقاء سنّة مؤكدة عند حصول ما يوجبها وهو انحباس المطر واحتياج الناس إلى الماء؛ لجدب الأرض والخوف على الزرع ونحوها.

والاستسقاء هو طلب سقي الماء من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة؛ وذلك إذا أجدبت الأرض، وانحبس المطر.

حكم صلاة الاستستقاء

هي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد “خرج رسول الله ﷺ يستسقي فتوجَّه إلى القبلة، يدعو وحَوَّل رداءه، وصلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة”.

وسببها انحباس المطر؛ لأن النبي ﷺ كان يفعلها لذلك.

وقت صلاة الاستستقاء

وقت صلاة الاستسقاء واسع، والأوْلى أن تكون وقت الضحى كصلاة العيدين.

قال ابن قدامة: وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع.

كيفية صلاة الاستسقاء

ثبت عن النبي ﷺ أنه استسقى على وجوه عدة:

صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، لقول ابن عباس “صلى النبي ﷺ ركعتين كما يصلي في العيدين”، فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد ركعتين، من غير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا.

أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة يجهر في الأولى بالفاتحة والأعلى، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة.

الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، أو يستسقي في صلاته إذا سجد، فإن النبي (استسقى على منبر المدينة) استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه ﷺ في هذا الاستسقاء صلاة، واستسقى ﷺ وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل.

استسقاء الإمام على المنبر يوم الجمعة في أثناء خطبته، فقد استسقى النبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة.

الخطبة فيها

يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة، وكثرة الصدقة، والرجوع إلى الله، وترك المعاصي.

وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار، وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى ويستقبل القبلة في أثناء الدعاء.

السنن التي ينبغي فعلها فيها