“كل قبيلة فيها هبيلة”.. نائب عربي يسخر من نائبة إسرائيلية في الكنيست (فيديو)

في مشهد رمزي لتمسّك الفلسطينيين بهويتهم، أصر النائب العربي سمير بن سعيد خلال جلسة الكنيست في 10 نوفمبر/تشرين الثاني على التحدّث بالعربية رغم مقاطعات متكررة من نائبة الرئيس تالي غوتليب الرافضة لاستخدامه لغته الأم.

وبأسلوب تهكمي وصف بن سعيد المحاولات المتكررة لمقاطعته بالقول “كل قبيلة فيها هبيلة”.

النائب سمير بن سعيد لنائبة في الكنيست: كل قبيلة فيها هبيلة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CptFWvyJBu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

وخلال كلمته، شنّ بن سعيد هجومًا حادًا على سلطات الاحتلال بسبب استمرارها في هدم منازل أهالي النقب، متمسكًا بالتحدث بلهجة عربية صريحة وحازمة تعكس رفضه لسياسات الإزالة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

وفي مشهد يعبر عن الصمود والتحدي، قال النائب موجّهًا كلامه للحاضرين:”إحنا في النقب بيهدّوا عندنا وبدنا نبني”.

وأضاف أن البدو في النقب يواجهون سياسة الهدم بالصمود والبناء، مؤكدًا:”كل شجرة تُقتلع، نزرع مكانها عشر شجرات، وكل بيت يُهدم، نعيد بناءه”.

وختم بن سعيد كلمته بتعبير مؤثر عن التمسك بالأرض والانتماء لها قائلاً:”إحنا ملح البلاد وزيتونها وصبرها”.