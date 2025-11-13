لحظات دهشة وتأثر.. أوباما يفاجئ “محاربين قدامى” على متن طائرة (فيديو)
فاجأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عددا من الجنود السابقين في الجيش وعائلاتهم على متن طائرة عند وصولهم إلى العاصمة واشنطن للاحتفال بيوم المحاربين القدامى.
وظهرت علامات الاندهاش والمفاجأة على وجوه “المحاربين القدامى” مع ظهور أوباما على متن الطائرة وتوجيهه كلمة لهم من خلال مكبر صوت داخلي قبل مصافحتهم وتقديم هدايا تذكارية لهم.
ونشر أوباما مقطع فيديو وصورا لهذه اللحظات عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: ” قبل يوم المحاربين القدامى، تشرفتُ باستقبال مجموعة من المحاربين القدامى وعائلاتهم لدى وصولهم إلى العاصمة واشنطن”.
وأضاف: “إلى كل من خدم وطننا بشجاعة، شكرًا لكم ولعائلاتكم على خدماتكم الاستثنائية. سنُكرّم تضحياتكم لحماية وطننا، اليوم وكل يوم”.
Ahead of Veterans Day, I was honored to welcome a flight of veterans and their families as they arrived in DC.
To all those who bravely served our country, thank you to you and your family for your extraordinary service. The sacrifices that all of you have made to protect our… pic.twitter.com/bXF7DIN7ow
— Barack Obama (@BarackObama) November 11, 2025