لحظات دهشة وتأثر.. أوباما يفاجئ “محاربين قدامى” على متن طائرة (فيديو)

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يصافح أحد الجنود السابقين
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يصافح أحد الجنود السابقين (منصات التواصل)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 03:42 PM (توقيت مكة)

فاجأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عددا من الجنود السابقين في الجيش وعائلاتهم على متن طائرة عند وصولهم إلى العاصمة واشنطن للاحتفال بيوم المحاربين القدامى.

وظهرت علامات الاندهاش والمفاجأة على وجوه “المحاربين القدامى” مع ظهور أوباما على متن الطائرة وتوجيهه كلمة لهم من خلال مكبر صوت داخلي قبل مصافحتهم وتقديم هدايا تذكارية لهم.

ونشر أوباما مقطع فيديو وصورا لهذه اللحظات عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: ” قبل يوم المحاربين القدامى، تشرفتُ باستقبال مجموعة من المحاربين القدامى وعائلاتهم لدى وصولهم إلى العاصمة واشنطن”.

وأضاف: “إلى كل من خدم وطننا بشجاعة، شكرًا لكم ولعائلاتكم على خدماتكم الاستثنائية. سنُكرّم تضحياتكم لحماية وطننا، اليوم وكل يوم”.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

