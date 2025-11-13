نازحون يسكنون داخلها.. صور جوية تظهر آثار الدمار الواسع في مقبرة غزة القديمة (فيديو)

أظهرت صور جوية من مدينة غزة، اليوم الخميس، آثار دمار واسع في مقبرة غزة القديمة، التي تعرضت لأضرار جسيمة، جراء القصف الإسرائيلي المتكرر على المدينة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت المقابر في أنحاء قطاع غزة- كما المباني والمساكن والبنية التحتية- لأضرار واسعة، ما أدى لتدميرها.

وطال الدمار الذي تسبب فيه القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة، حتى القبور، والتي كانت أيضا ملاذا للكثير من الفلسطينيين الذين تدمرت بيوتهم والنازحين من مناطق أخرى.

زيارة قبور الشهداء

وبيّنت الصور الجوية، تضرر مساحات كبيرة من المقبرة القديمة في مدينة غزة- والذي طال بعض القبور- التي تعرضت للقصف المستمر، والغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي مشهد مقرّب من صور المقابر، ظهرت آثار القصف الذي تعرضت له، إذ تهدمت وانهار بعضها وتساقطت كتل الأسمنت منها على الأرض وضاعت معالمها.

واتسعت المقابر والتي كانت موجودة أصلا، وظهر بعضها قريبا من المساكن، فيما بدا بعض السكان يتحركون قرب المقبرة وداخلها، بينما سار كثيرون في طريق يفصل بين المقبرة.

وفي أحد المشاهد، كانت فلسطينية تجلس قرب أحد القبور- والذي كان يبدو حديثا- وكانت ترفع يديها بالدعاء، وغير بعيد من ذلك كانت أسرة فلسطينية تجلس قرب أحد القبور، وكان أحد الأفراد يقرأ من مصحف.

مساكن وسط المقابر

وفي مشهد آخر، وغير بعيد من المقبرة، انتصبت خيام لنازحين، وبعضها ملاصق للمقابر بشكل كبير، في وقت كانت فيه حركة نشطة تبدو في الشارع الفاصل.

ودفع الدمار الكبير الذي تسببت فيه غارات الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء في قطاع غزة، نازحين فلسطينيين وسكان من المنطقة، إلى نصب الخيام للسكن فيها.