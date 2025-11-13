“هل كأس العالم 2026 هي الأخيرة لك؟”.. رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم (شاهد)

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه يخطط للاعتزال قريبًا، موضحًا أن مصطلح “قريبًا” قد يكون مضللًا أحيانًا.

وأضاف رونالدو مازحًا، في مقابلة تلفزيونية “بالنسبة لي، قريبا يعني 10 سنوات، لكن الناس يدركون أنني أقصد أحيانًا خلال 6 أشهر أو سنة واحدة”.

“هل كأس العالم القادمة هي الأخيرة لك؟”.. #كريستيانو_رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LSvO4nxh6K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

مونديال 2026

وأوضح نجم نادي النصر السعودي، أنه يستمتع باللحظة الحالية، مشيرًا إلى أن حساب الوقت في كرة القدم يزداد سرعة مع التقدم في العمر، وأضاف “ربما سأستمر في اللعب لمدة عام أو عامين”.

وحول مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، قال رونالدو “أتوقع أن تكون هذه البطولة الأخيرة لي، لأنني سأبلغ 41 عامًا، وأعتقد أنها ستكون اللحظة المناسبة للوداع في المنافسات الكبرى”.