ألف متورط و أكثر من 100 موقوف.. فضيحة مراهنات تعصف بالكرة التركية

فرض الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الخميس عقوبات إيقاف مؤقتة بحق 102 لاعبا لتورطهم في فضائح مراهنات بينهم لاعبون دوليون من تركيا ومحترفون.

وأوقف الاتحاد التركي 26 لاعبا من الدوري الممتاز، و77 من دوري الدرجتين الأولى والثانية، لفترات تتراوح بين 45 يوما وعام واحد.

وعوقب إيرين إلمالي مدافع غالطة سراي والمنتخب التركي، لمدة 45 يوما، كما تم إيقاف ميتيهان بلتجي زميله في الفريق ومدافع منتخب تركيا تحت 21 عاما، لمدة 9 أشهر، بالإضافة لإيقاف الحسن نداو جناح قونيا سبور، ومنتخب السنغال لمدة 12 شهرا.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكاما ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد التركي وسع نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من 1000 لاعب بشكل عام.

وأوقف الاتحاد التركي منافسات دوري الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، لكنه سمح باستمرار مباريات الدوري التركي الممتاز، والذي يتصدره غالطة سراي حامل اللقب، وكذلك دوري الدرجة الثانية.

وتعهد رئيس الاتحاد التركي، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، هذا الأسبوع بتطهير كرة القدم التركية من الفساد والفضائح والممارسات غير الأخلاقية.