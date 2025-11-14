ألمانيا.. متظاهرون يتسلقون بوابة براندنبورغ ويرفعون لافتة ضد الحرب في غزة (فيديو)

تسلق عدد من المتظاهرين بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين وعلقوا لافتة معادية لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين.

وقالت الشرطة إن ثلاثة ناشطين استخدموا رافعة هيدروليكية للوصول إلى أعلى البوابة. وكانت اللافتة تحمل العبارة ” لن تتكرر أبدا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين“.

واستعانت الشرطة بمعاونين منهم خبراء تسلق من وحدة فنية خاصة يُعرفون باسم “منقذي المرتفعات”.

وقد صعد هؤلاء، بالتعاون مع عناصر إطفاء، إلى أعلى البوابة في منتصف النهار، وألقوا القبض على المتظاهرين الثلاثة، وهما امرأتان ورجل.

كما تم اعتقال ثلاثة متظاهرين آخرين كانوا يقومون بتشغيل الرافعة.

وبلغ عدد أفراد الشرطة المشاركين في العملية 75 شرطيا.