الأخبار|سوريا

الأمن السوري يفكك “خلية إرهابية” ويصادر أسلحة وقنابل (فيديو)

ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في طرطوس (وكالة الأنباء السورية)
Published On 14/11/2025
|
آخر تحديث: 03:33 AM (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، تفكيك “خلية إرهابية” في محافظة طرطوس غربي البلاد، مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

 

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنها ألقت “القبض على خلية إرهابية خطيرة مرتبطة بفلول النظام البائد يتزعمها المدعو عبد الغني قصاب أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في سوريا”.

 

وأضافت الداخلية أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصالات ونقطة طبية، بالإضافة إلى اعتقال 13 متورطاً بجرائم اغتيال وأعمال عدائية.

 

 

بدوره أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عبد العال محمد عبد العال، في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس أنه “نتيجة للعمل الأمني المتواصل، نفّذت الوحدات المختصة ليلة  (الأربعاء/الخميس) عملية نوعية دقيقة في منطقة الشيخ بدر بريف المحافظة”.

وتابع: “أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بالإضافة إلى وثائق ومضبوطات رقمية ذات صلة بأنشطة المجموعة، وإلقاء القبض على أفرادها الذين كانوا ينشطون في أكثر من منطقة بريف المحافظة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت ثبوت تورط أفراد المجموعة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب السوري، وارتكاب جرائم اغتيال بحق أكثر من عشرين فردا من المدنيين”.

كما لفت إلى “مشاركة أفراد المجموعة في القتال إلى جانب النظام البائد ضمن مليشيات طائفية مدعومة من جهات خارجية”.

كما بيّنت الأدلة الموثقة “ضلوعهم في عمليات تجنيد ممنهجة استهدفت فئات من الشباب والأطفال، بهدف إخضاعهم فكريا واستغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية تخدم أجندات خارجية”، وفق البيان ذاته.

وأوضحت الوزارة أنه “صودرت المضبوطات، وأُحيل أفراد المجموعة الموقوفون إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان