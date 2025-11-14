الأمن السوري يفكك “خلية إرهابية” ويصادر أسلحة وقنابل (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، تفكيك “خلية إرهابية” في محافظة طرطوس غربي البلاد، مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنها ألقت “القبض على خلية إرهابية خطيرة مرتبطة بفلول النظام البائد يتزعمها المدعو عبد الغني قصاب أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في سوريا”.

قائد المجموعة المسلحة، المدعو عبد الغني قصاب، ونجلاه حسن ومحمد علي، المرتبطون بفلول النظام البائد والمدعومون من أجندات خارجية، أُلقي القبض عليهم، إلى جانب عشرة من أفراد مجموعتهم، خلال عملية نوعية نفذتها الوحدات المختصة بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس،

وأضافت الداخلية أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصالات ونقطة طبية، بالإضافة إلى اعتقال 13 متورطاً بجرائم اغتيال وأعمال عدائية.

ضبطت الوحدات المختصة كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر خلال عملية نوعية نُفذت في منطقة الشيخ بدر بريف محافظة طرطوس، وذلك بعد تحرّيات ومتابعة ميدانية دقيقة.

وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أفراد مجموعة مسلّحة تابعة لفلول النظام البائد ومرتبطة بجهات خارجية.

بدوره أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عبد العال محمد عبد العال، في بيان نشرته الوزارة على منصة إكس أنه “نتيجة للعمل الأمني المتواصل، نفّذت الوحدات المختصة ليلة (الأربعاء/الخميس) عملية نوعية دقيقة في منطقة الشيخ بدر بريف المحافظة”.

قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد عبد العال محمد عبد العال: استناداً إلى معلومات استخباراتية ووثائقية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، حول نشاط مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومرتبطة بفلول النظام البائد،

وتابع: “أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بالإضافة إلى وثائق ومضبوطات رقمية ذات صلة بأنشطة المجموعة، وإلقاء القبض على أفرادها الذين كانوا ينشطون في أكثر من منطقة بريف المحافظة”.

وأشار إلى أن “التحقيقات الأولية أظهرت ثبوت تورط أفراد المجموعة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب السوري، وارتكاب جرائم اغتيال بحق أكثر من عشرين فردا من المدنيين”.

كما لفت إلى “مشاركة أفراد المجموعة في القتال إلى جانب النظام البائد ضمن مليشيات طائفية مدعومة من جهات خارجية”.

كما بيّنت الأدلة الموثقة “ضلوعهم في عمليات تجنيد ممنهجة استهدفت فئات من الشباب والأطفال، بهدف إخضاعهم فكريا واستغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية تخدم أجندات خارجية”، وفق البيان ذاته.

وأوضحت الوزارة أنه “صودرت المضبوطات، وأُحيل أفراد المجموعة الموقوفون إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول”.