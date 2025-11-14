البرهان يعلن التعبئة العامة ويدعو الشعب السوداني إلى حمل السلاح (فيديو)

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة، ودعا الشعب إلى حمل السلاح لمواجهة قوات الدعم السريع والقضاء عليها.

وشدد البرهان قال خلال زيارته لمنطقة السريحة بولاية الجزيرة على أنه “لا سلام مع هؤلاء المجرمين (قوات الدعم السريع) ولا مكان لهم في السودان“، مجددا التأكيد بأن الحرب الدائرة “لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين”، وأنه لا مجال لأي وساطة أو حوار قبل أن “يتركوا السلاح بشكل كامل”.

وقال البرهان في خطاب أمام قواته، إن كل من يسعى للوساطة “يجب أن يعلم أن الطريق الوحيد هو أن يلقي المتمردون سلاحهم”، مضيفا “نقول لمن يريد التوسط إنه لا كلام قبل أن يتخلوا عن السلاح وينصاعوا للدولة”.

ودعا جميع السودانيين إلى المشاركة في “ختام المعركة ضد المتمردين”، مؤكدا أن دماء السودانيين “أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لهؤلاء القتلة بأن يكون لهم مكان بيننا في هذا الوطن”.

وأضاف أن معاناة الشعب السوداني تكشف حجم الأذى الذي تسبب به المتمردون، قائلا “الجميع متأذي منهم، ولا سلام أو كلام معهم”.

وأكد أن اللحمة الوطنية ووحدة السودانيين هي السلاح الأقوى في هذه المرحلة، مضيفا “لحمتنا الوطنية ووحدتنا هي أهم شيء، وهذه الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين”.

وأشار البرهان إلى أن الحرب خلفت “خسائر مدمرة” طالت جميع السودانيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عزاء السودانيين هو وحدتهم وتمسكهم بوطنهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستمضي في “تحقيق غاية المعركة” حتى نهايتها، وأن “الله أكبر” ستكون كلمة الفصل في مواجهة التمرد.