بسبب غزة.. نادي ماينز الألماني يخسر مجددا أمام اللاعب أنور الغازي (شاهد)

لم يكتف اللاعب الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي بتحقق الانتصارات على أرض الملعب فقط، بل أيضًا في أروقة المحاكم، وذلك بعد انتصار قانوني جديد في معركته مع ناديه السابق ماينز الألماني في القضية المتعلقة بفسخ عقد اللاعب إثر تصريحاته المتضامنة مع غزة في عام 2023.

وحينها فجرت هذه القضية جدلًا واسعًا، وقال اللاعب إنه ربما يكون فقد للرزق لكنه لا يقارن بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء في غزة.

واعتبرت محكمة العمل الألمانية أن فسخ عقد الغازي كان غير قانوني، مؤكدة أن منشوراته تدخل ضمن إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور الألماني، وأشارت إلى أن الحكم الصادر في صيف عام 2024 لصالح اللاعب لا يزال ساري المفعول، والذي يقضي بدفع النادي للاعب مليون ونصف يورو.

بدوره نشر اللاعب صورة من داخل المحكمة معلقًا: “يوم آخر، جلسة استماع أخرى، استئناف آخر، لكن النتيجة نفسها كالعادة، خسارة جديدة لنادي ماينز. علي ما يبدو أن الهزائم المتكررة على أرض الملعب لا تكفي إدارة النادي، لذا يستمرون في تكبد الخسائر أمام المحاكم الألمانية”.

احتفالات الكترونية

وعلى الفور احتفل رواد المنصات الالكترونية بقرار المحكمة الألمانية، إذ علق محمود: “فرصة جديدة أقول إني بحبه وبقدره وبحترمه، في الوقت اللي كان قراره ممكن يخسره كاريره كله كان ده بالنسبة له بسيط مقارنة بحجم المعاناة اللي بيعيشها الناس في غزة، خسر مكانه واتوقف عن اللعب وراح لنادي في الدرجة الثانية، وكل ده مغيرش قراره ولا لحظة. أنور الغازي لاعب وإنسان عظيم”.

أما خليف التومي فقال: “موقف أنور الغازي من أرقى وأنظف المواقف، كان مبادر ولم يتوان في إظهار دعمه حتى لو كلفه وظيفه ومصدر عيشه، الحمدلله أن المحكمة ردت له حقه”.

ودون حساب يحمل اسم فيرميدو “أنحني احتراما أقسم بالله يا أنور، شكرا وبجد قيمة الإنسان مستمدة من أفعاله وتصرفاته مش من فلوسه وماحققه في مجاله، بس كلها حاجات مهمة، بس الأهم أنك تكون إنسان ودي صعبة أوي على ناس كتير ده اللي اتعلمناه في السنتين اللي فاتوا.. فعلا الناس مقامات”.

وقال أحمد شعبان: “ما سيحدث لاحقًا في عالم كرة القدم من اللاعبين لدعم القضايا الحيوية بلا خوف مع كف يد الأندية عن اللاعبين إذا فعلوا هو نتاج مباشر لهذه القضية.. ما فعله أنور الغازي وموقفه وقضيته أكبر بكتير من تصوراتكم.. تحياتي لك يا محترم”.

وكان نادي ماينز قد قرر فصل الغازي بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، عقب نشره رسالة تعبر عن تضامنه مع غزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة العمل الألمانية ببطلان قرار الفصل، إلا أن النادي طعن أمام محكمة العمل الإقليمية في راينلاند-بفالز، إلا أنه ومن جديد تنصف المحاكم الألمانية اللاعب الهولندي.