بندقيتان وأعيرة نارية.. مرشح برلماني مصري يطلق النار بعد إعلان النتائج والأمن يتدخل (فيديو)

أثار مرشح برلماني في مصر موجة غضب واسعة بسبب طريقة احتفاله بفوزه بمقعده عن محافظة الإسكندرية.

بإطلاق أعيرة نارية من بندقية.. مرشح برلماني مصري يحتفل بتقدمه في نتائج الانتخابات بالإسكندرية والأمن يتدخل pic.twitter.com/OQWIfRmr5H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2025

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح محمولًا على أكتاف أنصاره وهو يبدل بين بندقيتين ويطلق أعيرة نارية في الهواء، احتفالًا بتقدمه في نتائج الدائرة الخامسة التي شهدت منافسة شديدة بسبب طبيعتها “القبلية”.

فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا في الفيديو، وأكدت أن إطلاق الأعيرة النارية كان احتفالًا بفوز النائب في الانتخابات الأخيرة، وأن البندقيتين المستخدمتين مرخصتان. كما تم التحفظ عليهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون وحماية السلامة العامة.

ردود فعل غاضبة

انتشر الفيديو بسرعة، وأثار ردود فعل مستهجنة، وسط مطالبات بأن يكون النائب قدوة للمواطنين.

وقال أحد المعلقين: “من المفترض أن يكون مثالًا لاحترام القانون، لكنه لا يحمل إلا مسمى (بلطجي)”.

وأضاف آخر: “القانون يحكم الجميع، ومخالفته لها عقاب مهما كانت الصفات والمبررات. عضوية البرلمان مسؤوليات وقدوة والتزام”.

في حين كتب آخر بطريقة ساخرة: “تركت التزوير والرشاوى والفساد، وتمسكت بالسلاح وكأنه ليس شيئًا غير قانوني”.

ليست حادثة منفردة

في حادثة أخرى تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين من أقارب أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب بمطروح، يطلقان أعيرة نارية في الهواء من بندقيتين، احتفالًا بفوزه في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت الداخلية المصرية أن البندقيتين مرخصتان، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اعتقالات بين أنصار المرشحين

قالت وزارة الداخلية المصرية إن مقطع فيديو آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أنصار أحد المرشحين في مديرية قنا بإلقاء بعض الحجارة على مقر إحدى اللجان الانتخابية. بعد انتهاء أعمال الفرز وإخفاقه في الفوز.

وأكدت الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 10 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

الانتخابات التشريعية

يذكر أن مصر شهدت يومي 10 و 11 من نوفمبر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة وتشمل هذه المرحلة 70 دائرة انتخابية، ويبلغ إجمالي المرشحين المتنافسين فيها 1281 مرشحا ما بين النظام الفردي والقوائم. ومن المقرر أن تعلن النتائج يوم 18 نوفمبر الجاري.