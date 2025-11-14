بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته واشنطن بعد “مشاورات مكثفة” مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، مؤكدة أنه يؤيد “الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة“، المعلنة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، والمقرة خلال اجتماع شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن الدول المُوقعة شاركت في اجتماع رفيع المستوى، خلال الأسبوع الماضي، في الأمم المتحدة لإطلاق “العملية السياسية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”، مشددة على أن الخطة تمثل “مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها”.

وكان المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد أعلن، في وقت سابق، أن واشنطن بدأت منتصف أكتوبر/تشرين الأول صياغة مسودة القرار بإسهام مباشر من قطر ومصر والسعودية وتركيا والإمارات، بهدف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وهي الخطة التي حظيت بدعم أكثر من 20 دولة خلال اجتماع شرم الشيخ.

وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت مفاوضات في نيويورك، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها، للوصول إلى صياغة توافقية تنشئ قوة دولية للاستقرار، وتفتح مستقبلا آمنا ومستقرا ومزدهرا للفلسطينيين في غزة “من دون حركة حماس“.

وأكد أن هذه المسودة تستند بالكامل إلى “الخطة التاريخية” التي أقرتها الأطراف في شرم الشيخ.