ترامب يطلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين مع كلينتون وآخرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات جيفري إبستين مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وشخصيات بارزة أخرى، مثل لاري سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق، والمليونير ريد هوفمان، ومؤسسات مالية شهيرة مثل “جيه.بي مورجان” و”تشيس”، وغيرهما.

واتهم ترامب الديمقراطيين، في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الجمعة، باستخدام ما وصفها “خدعة إبستين” بهدف “صرف الأنظار عن دورهم في الإغلاق الحكومي الكارثي وغيره من إخفاقاتهم”.

وأضاف ترامب أنه “سيطلب من المدعية العامة بام بوندي ووزارة العدل والوطنيين العظماء في ‘إف بي آي’ التحقيق في تورط جيفري إبستين مع مجموعة من الشخصيات والمؤسسات”.

وأوضح ترامب أن الهدف من هذه التحقيقات هو “تحديد ما كان يحدث بينه وبينهم”.

ووصف ترامب محاولات استخدام ملفات إبستين ضده من جانب الديمقراطيين بأنها “عملية احتيال أخرى من نوع روسيا روسيا روسيا”.

وذكر ترامب في منشوره أن “السجلات تُظهر أن هؤلاء الرجال (الذين ذكر أسماءهم) وكثيرين غيرهم قضوا فترات طويلة من حياتهم مع إبستين وفي جزيرته”.

وختم ترامب منشوره قائلا “ابقوا متابعين”.

هجوم من الديمقراطيين

ونشر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، رسائل بريد إلكتروني قالوا إنها تثير تساؤلات جديدة عن علاقة ترامب برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بدعارة القاصرات، ومدى معرفته باعتداءاته على فتيات قاصرات، وهو ادعاء وصفه البيت الأبيض بأنه “رواية كاذبة”.

واستشهد الديمقراطيون بمراسلات متبادلة بين المؤلف مايكل وولف وجيلين ماكسويل، وهي سيدة أعمال بريطانية تقضي حكما بالسجن 20 عاما بسبب دورها في تسهيل جرائم إبستين.

وفي رسالة إلى وولف عام 2019، كتب إبستين أن ترامب “كان يعلم بشأن الفتيات”، من دون أن يتضح المعنى الدقيق لتلك العبارة، وهو ما يعيد الاهتمام بقضية شكلت صداعا سياسيا كبيرا لترامب.

ونفى ترامب بشدة وباستمرار علمه بجرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها إبستين. وقال إنه وإبستين، الذي انتحر في زنزانة بسجن في نيويورك عام 2019، كانا صديقين في الماضي قبل أن تقع بينهما قطيعة.