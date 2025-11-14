“تقلل التكلفة من 50 إلى 60%”.. شاب سوري يطبق تقنية لصيانة الطرق المتضررة (شاهد)

طبّق شاب سوري تقنية “البيتون البوليميري” المعدل لصيانة الطرق المتضررة وتجميلها، لتكون ذات متانة عالية تقاوم العوامل الجوية وتحافظ على سلامة البنية التحتية.

وقال صاحب التجربة الشاب عبد الله الرفاعي للجزيرة مباشر إن المادة التي يستخدمونها حاليا تعطي قوة التحمل 4 أو 5 أضعاف التحمل من الإسفلت العادي.

وأضاف أن المواد كلها إسمنتية معدلة بالبوليمر ومضاف لها الفايبر والألياف بالإضافة إلى الكوارتس والأكريليك، لافتا إلى أن المواد مستدامة تستمر لفترات جدا طويلة أكثر من الإسفلت.

وأردف: “مدة التطبيق تكون أقل بكثير من كدة تطبيق الإسفلت للشوارع القديمة، بالإضافة إلى أنها تحمي الإسفلت وتزيد نسبة الاحتكاك، وكذلك تزيد نسبة تحمل الأوزان الثقيلة”.

وأشار الرفاعي إلى أنه من ضمن مميزاتها أيضا أنها تقلل من كلفة الصيانة الدورية للإسفلت بنسبة من 50 إلى 60%.

وقال: “من أهم الأشياء التي يراها الشخص عندما يصل إلى سوريا هي تدني الطرقات وتهالكها”، ما دفعه إلى البحث عن شيء ممكن يعجل بهذه الآلية بطريقة حضارية ومستدامة.