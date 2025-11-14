جامايكا.. متهم في قضية اعتداء جنسي يقفز من سيارة شرطة إلى نهر (فيديو)

أثار مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة المرورية في جامايكا موجة واسعة من الجدل، بعد أن أظهر ما يبدو أنه لحظة قفز رجل من مركبة تابعة للشرطة وسقوطه مباشرة في نهر ريو كوبري يوم الأربعاء.

الرجل الذي ظهر في الفيديو هو ميلتون سميث، مزارع يبلغ من العمر 73 عامًا من مدينة لينستيد، وكان مشتبهًا به في قضية اختطاف واعتداء جنسي. وكان يُنقل إلى سبانيش تاون عندما وقع الحادث.

ويُظهر المقطع الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل سميث وهو يقفز من المركبة أثناء مرورها فوق أحد الجسور، قبل أن يصطدم بإطار سيارة على الطريق ويهوي إلى النهر المتدفق أسفل الجسر.

وبحسب تقارير الشرطة، وقعت الحادثة حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، وسارعت فرق من شرطة جامايكا ورجال الإطفاء إلى محاولة إنقاذه، لكن سميث تُوفي بعد نقله إلى المستشفى.

الحادث، الذي وصفه البعض بأنه “غريب” و”محير”، دفع كلا من مكتب الرقابة على التفتيش والمعايير المهنية ولجنة التحقيقات المستقلة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومنفصلة لكشف الملابسات الكاملة لسقوط سميث وما إذا كانت الإجراءات المتبعة أثناء نقله قد تمت وفق المعايير المهنية.