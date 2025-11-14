حرائق هائلة تجتاح غابات شرق وغرب الجزائر وإجلاء للسكان (فيديو)

تواجه جهود إطفاء الحرائق المندلعة بغابات ولاية تيبازة، التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر العاصمة، صعوبات، مما استدعي تدخلا بريا وجويا، تزامنا مع قرار السلطات بإجلاء السكان من الأماكن القريبة كإجراء وقائي.

وقال جهاز الدفاع المدني، إنه سجل يوم الخميس 17 حريقا بـ7 ولايات، جرى إخماد 10 منها لكنها تظل تحت الحراسة.

وكشف المصدر ذاته 4 حرائق بولاية تيبازة لا تزال متواصلة منها حريق غابة بالمكان المسمى دوار بوخليجة ببلدة الأرهاط الذي تطلب دعما بريا وجويا.

#حريق_غابة بحجرة النص ولاية تيبازة pic.twitter.com/4xA475nTAu — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) November 14, 2025

وأضاف أن النيران انتشرت في ولايات: تيبازة، المدية، تيزي وزو، تلمسان، عين الدفلى، الشلف، بجاية.

ووقف وزير الداخلية سعيد سعيود، في وقت متأخر من ليل الخميس، رفقة السلطات المدنية والعسكرية لولاية تيبازة، على جهود الإطفاء.

كانت حرائق اندلعت ظهر يوم الخميس، بعدة غابات بإقليم ولاية تيبازة، بالتزامن مع بداية هبوب رياح قوية جافة ما ساعد في اتساع رقعتها. وتم إعطاء تعليمات كإجراء وقائي بإجلاء السكان في الأماكن القريبة من الحرائق.