حماس تحذّر من كارثة إنسانية في غزة بعد غرق خيام النازحين بالأمطار (فيديو)

حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، حيث أغرقت مياه الأمطار خيام مئات الآلاف من النازحين، ودمرت ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية.

وأكدت الحركة في بيان، اليوم الجمعة، الحاجة الملحة إلى الإغاثة والإيواء، وسط استمرار مماطلة الاحتلال في السماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومنها الخيام و”الكرفانات”.

وأشارت حماس إلى ضرورة تدخُّل الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإيصال الإمدادات الطبية والإنسانية والإيوائية، ورفع مستوى الدعم لضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وفي غضون ذلك، بثت الجزيرة مباشر لقطات تُظهر الأمطار وهي تتساقط على خيام النازحين في مدينة خان يونس، حيث يستقبل النازحون شتاءهم الثالث في الخيام المهترئة، وسط تزايد الأخطار الإنسانية في القطاع.

وفي وقت سابق الجمعة، اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات من خيام النازحين ومراكز الإيواء، وهو ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي المتراكم جراء عامين من الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين.