سرق نظارات بآلاف الجنيهات وانتهى به الأمر داخل حاوية قمامة (فيديو)

اللص آشلي لورانس حاول الاختباء في حاوية قمامة في نوتنغهام ( مواقع تواصل)

محمود علاق

Published On 14/11/2025

ألقت الشرطة البريطانية القبض على لص اختار مكانًا غريبًا جدًا للاختباء.. حاوية نفايات.

وأظهر فيديو مراقبة أن آشلي لورانس، البالغ من العمر 37 عامًا، قام يوم 5 نوفمبر في وسط مدينة نوتنغهام بالسطو على مقتنيات متجر لبيع النظارات بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني.

بعد ثلاثة أيام، تعرف أحد موظفي المتجر على السارق فـاتصل بالشرطة.

حاول لورانس الهرب، وبدأت الشرطة بـمطاردته، لكن بعض المارة شاهدوه وهو يقفز داخل حاوية قمامة تجارية كبيرة بجوار كنيسة، فأبلغوا الشرطة على الفور.

وأظهرت لقطات كاميرا الجسم لحظة اكتشاف الضباط له وهو يختبئ بين القمامة، حيث ظهر رأسه من أعلى الحاوية، قبل أن يقوم الضابط بتكبيله بالأصفاد واعتقاله بينما كان لا يزال داخل الحاوية، ثم نُقل إلى الحجز.

واعترف لورانس، الذي يعيش بلا مسكن ثابت، بالسرقة أمام محكمة الصلح في نوتنغهام يوم الاثنين، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا.

المصدر: الجزيرة مباشر + ديلي ميل

