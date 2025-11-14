سرق نظارات بآلاف الجنيهات وانتهى به الأمر داخل حاوية قمامة (فيديو)
ألقت الشرطة البريطانية القبض على لص اختار مكانًا غريبًا جدًا للاختباء.. حاوية نفايات.
حُكم عليه بالسجن لمدة عام.. اعتقال لص اختبأ داخل حاوية نفايات بعد أن استولى على مقتنيات تُقدّر قيمتها بنحو 8 آلاف جنيه إسترليني من متجر مخصص لبيع النظارات وقام بتخريبه.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YIOhkW3cgP
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 13, 2025
وأظهر فيديو مراقبة أن آشلي لورانس، البالغ من العمر 37 عامًا، قام يوم 5 نوفمبر في وسط مدينة نوتنغهام بالسطو على مقتنيات متجر لبيع النظارات بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني.
بعد ثلاثة أيام، تعرف أحد موظفي المتجر على السارق فـاتصل بالشرطة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4حرائق هائلة تجتاح غابات شرق وغرب الجزائر وإجلاء للسكان (فيديو)
- list 2 of 4بندقيتان وأعيرة نارية.. مرشح برلماني مصري يطلق النار بعد إعلان النتائج والأمن يتدخل (فيديو)
- list 3 of 4الأمن السوري يفكك “خلية إرهابية” ويصادر أسلحة وقنابل (فيديو)
- list 4 of 4جامايكا.. متهم في قضية اعتداء جنسي يقفز من سيارة شرطة إلى نهر (فيديو)
حاول لورانس الهرب، وبدأت الشرطة بـمطاردته، لكن بعض المارة شاهدوه وهو يقفز داخل حاوية قمامة تجارية كبيرة بجوار كنيسة، فأبلغوا الشرطة على الفور.
👓👓👓👓👇
Making a spectacle of oneself😁😁😁
An engineer was caught hiding in a bin after stealing £8,000 worth of glasses from an optician. Ashley Lawrence, 37, broke into Grey & Bull Opticians in Nottingham city centre shortly after 5 am on Wednesday, 5 November. He pleaded… pic.twitter.com/rnwYrQcgko
— 'Seeing is believing' (@dave24144975) November 12, 2025
وأظهرت لقطات كاميرا الجسم لحظة اكتشاف الضباط له وهو يختبئ بين القمامة، حيث ظهر رأسه من أعلى الحاوية، قبل أن يقوم الضابط بتكبيله بالأصفاد واعتقاله بينما كان لا يزال داخل الحاوية، ثم نُقل إلى الحجز.
واعترف لورانس، الذي يعيش بلا مسكن ثابت، بالسرقة أمام محكمة الصلح في نوتنغهام يوم الاثنين، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا.