سعر بيتكوين في أدنى مستوى خلال 6 أشهر

تُداولت عملة بيتكوين المشفرة دون مستوى 96 ألف دولار، اليوم الجمعة، أول مرة منذ أكثر من 6 أشهر، وسط تسارع عمليات بيع الأصول العالية المخاطر، نتيجة تراجع توقعات المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وسجلت بيتكوين انخفاضا بنسبة 2.8% في أحدث التعاملات لتصل إلى 96009 دولارات، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى نحو 95885 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من مايو/أيار الماضي.

وتتجه العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية إلى تسجيل هبوط أسبوعي ثالث على التوالي، مع تراجع يقارب 24% منذ الذروة التي سجلتها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

تحفُّظ بشأن المزيد من التيسير النقدي

وتعرضت الأصول المحفوفة بالمخاطر لضغوط خلال الأيام الماضية مع تزايد تحفُّظ عدد من صانعي السياسة الأمريكية بشأن المزيد من التيسير النقدي، وهو ما خفَّض توقعات السوق لخفض الفائدة.

وفي المقابل، انخفضت عملة إيثريوم، ثانية أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.5% لتصل إلى نحو 3133 دولارا.