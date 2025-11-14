شاهد: فلسطينيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين في الأغوار
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء حراثتهم لأرضهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأضافت أن قوات الاحتلال ولليوم الثالث على التوالي، تهاجم المواطنين أثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة “واد عياش”، إذ أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين على مغادرة أرضهم ومنعتهم من مواصلة الحراثة، واستولوا على جرارين زراعيين.
وفي سياق متصل اندلعت صباح اليوم الجمعة، مواجهات في الأغوار الشمالية، بعد تصدّي الأهالي لاقتحام المستوطنين خربة سمرة، حيث حاولت مجموعات استيطانية دخول المنطقة بالقوة، ما أثار اشتباكات ومواجهة مباشرة بين المواطنين والمستوطنين.
وفي ظل هذا التصعيد، اقتحم مستوطنون خربة سمرة مجددا وسط انتشار محموم لمحاولات الاستيلاء على الأراضي الرعوية والزراعية.