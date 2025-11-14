شاهد: وصول دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي في غزة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول الدفعة الثالثة عشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، حيث تضم الدفعة 15 شهيداً تمت استعادتهم ضمن صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بداية تنفيذ الصفقة إلى 330 شهيداً، في وقت تتواصل الجهود لاستعادة بقية الجثامين المحتجزة.

استشهاد تحت التعذيب

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا، وفقا لمعطيات “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين”.

وأشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” في 16 يوليو/تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت إضافة لتلك الجثامين، نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة، دون الإشارة إلى تاريخ احتجازهم.

وأفادت مراكز حقوقية فلسطينية بأن عددا من أسرى قطاع غزة، الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال عامي الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، قد استشهدوا تحت التعذيب.