مشروع قرار في الكونغرس للاعتراف بارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة

النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب
رشيدة طليب، النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي (الأناضول)

سيد توكل

Published On 14/11/2025
آخر تحديث: 10:04 PM (توقيت مكة)

قدَّمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب مشروع قرار في مجلس النواب، يطالب بالاعتراف رسميا بوقوع “إبادة جماعية” للفلسطينيين في قطاع غزة، مستندا إلى تقارير أممية وحقوقية دولية تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة ممنهجة خلال الحرب.

ويدعو المشروع إلى وقف فوري لتزويد إسرائيل بالأسلحة، وفتح تحقيقات أمريكية مع أفراد وشركات يُشتبه في تورطها بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما يدعو إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بغزة.

وانضم أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا إلى تبنّي المشروع، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، ورو خانا.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

