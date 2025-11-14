مشروع قرار في الكونغرس للاعتراف بارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة

قدَّمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب مشروع قرار في مجلس النواب، يطالب بالاعتراف رسميا بوقوع “إبادة جماعية” للفلسطينيين في قطاع غزة، مستندا إلى تقارير أممية وحقوقية دولية تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة ممنهجة خلال الحرب.

ويدعو المشروع إلى وقف فوري لتزويد إسرائيل بالأسلحة، وفتح تحقيقات أمريكية مع أفراد وشركات يُشتبه في تورطها بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما يدعو إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بغزة.

The Israeli government’s genocide in Gaza has not ended, and it will not end until we act. I'm introducing a resolution to recognize the genocide in Gaza and call on the U.S. to take action to fulfill its obligations under the Genocide Convention with 20 of my colleagues.… — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) November 14, 2025

وانضم أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا إلى تبنّي المشروع، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وإلهان عمر، ورو خانا.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلَّفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.