مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان: ما يجري هو حرب وجودية تستهدف إبادة مكونات بعينها (فيديو)

قال مندوب السودان بمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حسن حامد إن ما يجري في السودان “هو حرب وجودية تستهدف إبادة مكونات بعينها”.

وطالب حامد خلال كلمة أمام اجتماع للمجلس في جنيف، اليوم الجمعة، بعدم مساواة الجيش بقوات الدعم السريع، وقال “نحذر من التوصيف الخاطئ للنزاع القائم الذي يساوي بين ميليشيا وجيش البلاد الوطني”.

🔴TODAY at @UNGeneva at 9 am GMT+1: -Special session of the @UN Human Rights Council on the human rights situation in and around El Fasher, in the context of the ongoing conflict in the #Sudan. Watch this 38th special session (#SS38) LIVE via @UNWebTV ⤵️https://t.co/RwuULnX0tK — UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 14, 2025

وفيما يتعلق بقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش في حرب دخلت عامها الثالث، قال المندوب السوداني إن “الميليشيا المتمردة استوفت كل معايير التصنيف كجماعة إرهابية وانطبقت عليها تعريفات الإرهاب الواردة في كافة المعاجم”، بحسب وصفه.

وأضاف أن قوات الدعم السريع قصفت دار الأرقم وقتلت أكثر من 70 شخصا، واجتاحت مستشفى الولادة بالفاشر وقتلت 460 من المرضى والأطقم الطبية في المدينة.

وتابع: “الميليشيا المتمردة تضرب عرض الحائط بكل بيانات وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2046”.

جلسة خاصة بالوضع في الفاشر

وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة، اليوم الجمعة، حول الوضع في مدينة الفاشر حيث ستنظر الدول الأعضاء في طلب لإرسال بعثة تقصي حقائق بشأن عمليات قتل جماعي وقعت أثناء سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع، وستنظر الدول في مشروع قرار يطلب من بعثة لتقصي الحقائق تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات التي اتهمت قوات الدعم السريع وحلفاءها بارتكابها.

ويندد مشروع القرار بشدة بما تردد عن أعمال قتل ذات دوافع عرقية واستخدام قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في الفاشر للاغتصاب سلاح حرب.

لكن مشروع القرار لا يتضمن تفويضا بإجراء تحقيق في دور أطراف خارجية قد تكون داعمة لقوات الدعم السريع، وهو ما انتقده مندوب السودان قائلا إن بلاده تواجه “حربا مصيرية بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك”.