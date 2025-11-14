نيويورك تايمز: ويتكوف يعتزم لقاء خليل الحية قريبا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء خليل الحية، كبير المفاوضين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قريبا.

وأضافت الصحيفة في تقرير، الجمعة، أن اللقاء بين ويتكوف والحية “سيؤكد أن إدارة ترامب حريصة على الاحتفاظ بخط اتصال مباشر مع حركة حماس، على الرغم من أن الولايات المتحدة تصنفها منظمة إرهابية أجنبية”.

كما أن اللقاء المنتظر سيوضح، وفق الصحيفة، أن “ويتكوف لم يتراجع أمام منتقديه الإسرائيليين والأمريكيين، الذين يقولون إن تعامل الولايات المتحدة مع حماس سوف يمنحها شرعية غير مبررة”.

وأوضحت الصحيفة أن الموعد المحدد للقاء ويتكوف والحية غير واضح حتى الآن، وفق مصدرين مطلعين على خطط سفر ويتكوف، تحدَّثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما، وأوضحا أن هناك احتمالا أن تتغير هذه الخطط.

لقاء سابق بين ويتكوف والحية

وقال أحد المصدرين لصحيفة نيويورك تايمز إن أحد الموضوعات التي ينوي ويتكوف طرحها مع الحية هو وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويتكوف سبق أن التقى الحية في شرم الشيخ في مصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو لقاء حضره أيضا جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شارك مع ويتكوف في جهود الوساطة للتوصل إلى الاتفاق.

وفي 19 أكتوبر الماضي، قال ويتكوف في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” الأمريكية إنه قدَّم العزاء للحية بعد مقتل ابنه في غارات إسرائيلية على الدوحة.

وذكر ويتكوف في مقابلته مع الشبكة الأمريكية أنه أخبر الحية أنه فقد ابنه مثله، وأنهما “عضوان في نادٍ سيئ للغاية، هو نادي الآباء الذين دفنوا أطفالهم”.

وذكرت الصحيفة أن أندرو -ابن ويتكوف- توفي في عام 2011 بسبب جرعة زائدة من الأفيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويتكوف ليس أول مسؤول في إدارة ترامب يلتقي مسؤولين في حركة حماس، إذ التقى المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر مسؤولين من حماس مرات عدة في الدوحة خلال مارس/آذار الماضي.