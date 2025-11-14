هجوم من “منصة متحركة” يستهدف حي المزة في دمشق (فيديو)

شهدت منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، مساء الجمعة، سلسلة انفجارات متتالية، في وقت أعلنت فيه وكالة الأنباء السورية (سانا) إصابة سيدة بجروح متوسطة جراء أحد الانفجارات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن ثلاث انفجارات متتابعة سمعت في حي المزة جنوبي العاصمة، دون ورود معلومات فورية حول مصدرها أو طبيعتها، بينما أفاد سكان محليون بأن أصوات الانفجارات كانت قوية وسمعت في أحياء مجاورة.

وأظهرت مشاهد متداولة آثار دمار داخل أحد المنازل في منطقة المزة 86 جنوبي دمشق.

قال مصدر عسكري لوكالة سانا إن “الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أُطلقت من منصة متحركة”.

وأضاف أن “الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن”.

وأوضح المصدر أن “جهودا كبيرة تبذلها الوزارات المختصة لمتابعة حيثيات الهجوم الغادر، ووضع الرأي العام بجميع التفاصيل تباعا”.