وزير التنمية الدولية النرويجي: نطالب بإدخال المساعدات إلى غزة وحل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن (فيديو)

دعا وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند غروفر، إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالوتيرة المناسبة، مشددا على أن ذلك ضرورة عاجلة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وأكد خلال لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين”، موضحا أن موقف بلاده ثابت في دعم هذا الحل باعتباره أساسا لأي تسوية شاملة للصراع.

إدانة انتهاكات إسرائيل ودعم تجهيزات الشتاء

وندد غروفر بـ”انتهاك الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع الولايات المتحدة وجميع الوسطاء من أجل دخول المستلزمات التي تساعد الفلسطينيين على مواجهة فصل الشتاء.

ولفت إلى أن النرويج ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتسهيل وصول المساعدات رغم العراقيل السياسية والميدانية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حربا وصفت بـ”الإبادة الجماعية” ارتكبتها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، مع دمار قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

لكن إسرائيل ارتكبت خروقات متكررة للاتفاق أوقعت مئات الضحايا الفلسطينيين، ولا تزال تفرض قيودا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

السودان: دعوة لوقف القتال وانتقاد المجتمع الدولي

وفي الملف السوداني، طالب وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند غروفر طرفي القتال في السودان بوقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن المجتمع الدولي أخفق في وقف الحرب ولم يتخذ إجراءات كافية، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين ودفع الأطراف نحو حوار جاد يفضي إلى حل دائم للأزمة.