6 قتلى وجرحى في تصادم بمحطة حافلات في ستوكهولم (فيديو)
Published On 14/11/2025|
آخر تحديث: 15/11/2025 12:29 AM (توقيت مكة)
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، الجمعة، إثر اصطدام حافلة بمحطة انتظار للحافلات في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان إن الضحايا الثلاثة ما زالوا قيد عملية تحديد الهوية، في حين نُقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الحافلة لم يكن على متنها ركاب لحظة وقوع الحادث.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية انتشارا واسعا لسيارات الشرطة والإسعاف وفرق الطوارئ بمحيط الموقع، في حين عملت طواقم الإغاثة تحت الحافلة ذات الطابقين لإنقاذ أشخاص عالقين أسفلها.
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون أن سبب الحادث لا يزال غير واضح، مشددة على أنه “من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات أو التكهن بما حدث”، في حين أعلنت الشرطة توقيف سائق الحافلة في إطار تحقيق يُفتح عادة بوصف “القتل غير العمد” في مثل هذه الحالات.
المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية