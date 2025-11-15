آلاف الأطباء في إنجلترا يبدؤون إضرابا عن العمل

بدأ آلاف الأطباء في إنجلترا، الجمعة، إضرابا عن العمل مدة خمسة أيام للمطالبة برفع أجورهم وتوفير مزيد من فرص التدريب، وهو الإضراب الثالث عشر للأطباء منذ مارس/آذار 2023.

واستنكر وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج الإضراب، الذي بدأ في السابعة من صباح الجمعة بتوقيت غرينتش، والذي ينفذه الأطباء المقيمون الذين يشكلون نصف القوة الطبية العاملة في المستشفيات.

وقال ستريتنج إن قيادة نقابة الأطباء، وهي الجمعية الطبية البريطانية (بي إم إيه) “اختارت المواجهة”.

وأضاف ستريتنج في مقال نشره بصحيفة ديلي تلغراف “لم يعد الإضراب من أجل الإنصاف، بل من أجل موقف سياسي”.

وتابع “لا يمكننا ولن نتخذ إجراء بشأن الأجور، خاصة بعد زيادة الرواتب بنسبة 28.9% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومنحهم أعلى مكافأة للأجور في القطاع العام كله خلال العامين الأخيرين”.

مطالب الأطباء المقيمين

على الجانب الآخر، تقول الجمعية الطبية البريطانية إنه يجب رفع رواتب الأطباء بنسبة 26% لاستعادة قيمتها الحقيقية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عقدين، وذلك مع الأخذ في الحسبان نسبة التضخم أو الارتفاع في المستوى العام للأسعار.

وتطالب النقابة أيضا بزيادة فرص التدريب، إذ يشكو الأطباء المقيمون، المعروفون سابقا باسم الأطباء المبتدئين، من أنه في بعض الحالات يتنافس أكثر من 30 ألف طبيب على 10 آلاف فرصة تدريب فقط تسمح لهم بالتقدم في حياتهم المهنية.

ونتيجة قلة فرص التدريب، يجد العديد من الأطباء المبتدئين أنفسهم دون عمل دائم بعد سنوات من الممارسة.

وتعاني بريطانيا منذ أعوام أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما أشعل شرارة الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ونظمت نقابات للمعلمين والممرضين وعمال الإسعاف والمحامين وعمال القطارات وموظفي الحدود إضرابات عدة على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية.