“الرياضة في حداد”.. كيف تحول وائل عواودة من هدّاف الملاعب إلى بائع خضار بالضفة؟ (فيديو)

رغم تصدره قوائم الهدافين بالملاعب الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فإن اللاعب الفلسطيني وائل عواودة بات الآن بائع خضروات وفاكهة في أسواق رام الله، بعد أن انقلبت حياته رأسا على عقب بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وحملات الاحتلال على الضفة الغربية، والتي أوقفت النشاط الرياضي في البلاد.

قال العواودة (30 عاما) للجزيرة مباشر: “كنت أعتمد بشكلٍ كامل على كرة القدم كمصدر رزق، لكن بعد توقف الدوري اضطررت للعمل في محل خضار وفواكه مع عمي في حسبة رام الله، لأن عليّ مسؤولية إعالة أسرتي”.

“الرياضة صارت في حداد دائم”

وأضاف اللاعب الفلسطيني في أسى أن الحرب لم توقف البطولات فقط، بل حصدت أرواح العشرات من الرياضيين الفلسطينيين، موضحا أن ما يقارب 100 لاعب من أندية الضفة الغربية استشهدوا، بينهم صديقه أحمد دراغمة، بينما بلغ عدد الشهداء من الرياضيين في غزة نحو 750 شهيدا، من بينهم صديقه النجم سليمان العبيد الذي عرف بلقب “بيليه فلسطين“.

وتابع: “لا يمكن لعب كرة القدم في ظل استمرار الحرب وارتقاء الشهداء يوميا… الرياضة في فلسطين أصبحت في حداد دائم”.

بائع الخضار والفواكه

ورغم التحوّل الكبير في حياته، يؤكد اللاعب السابق أنه لا يشعر بالخجل من عمله الجديد، بل يراه وسيلةً كريمة لتأمين لقمة العيش، مضيفا: “بعد أن كنت لاعبا مشهورا، أصبحت اليوم أبيع الخضار والفواكه، لكنني فخور بأنني أعمل بيدي لإعالة عائلتي”.

وختم وائل عواودة حديثه للجزيرة مباشر بالإشارة إلى أنه بدأ مسيرته الكروية في سنٍ مبكرة، بعد أن اكتُشفت موهبته وهو في السادسة عشرة من عمره، لينضم بعدها إلى نادي السموع الرياضي، الذي صعد إلى دوري المحترفين الفلسطيني عام 2014، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسم وائل بالنادي لما يقارب 13 عاما من العطاء داخل المستطيل الأخضر.