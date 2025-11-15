السودان.. تضارب الأنباء حول السيطرة على منطقة استراتيجية في كردفان (فيديو)

نفذ الجيش السوداني صباح اليوم السبت، عملية عسكرية خاطفة، استطاع فيها استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في إقليم كردفان الغني، غربي البلاد.

ونشر جنود من الجيش السوداني مقاطع مصوّرة قالوا إنها تُظهر سيطرتهم على منطقة “كازقيل” جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان.

وأكد الجنود في مقاطع الفيديو، أنهم مستمرون في القتال حتى استعادة السيطرة على كل المناطق التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع.

After several days on the road, we finally arrived and saw the massive site where survivors from El Fasher are taking refuge. Will be in Tawila for next two days to listen, learn and galvanize support. pic.twitter.com/GybJhhpBBB — Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 14, 2025

من ناحية أخرى، نشرت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، مقطع فيديو، قالت إنه يؤكد سيطرتها على منطقة كازقيل، ونشرت مقطعا مصوراً يظهر سيطرتهم على المنطقة بولاية شمال كردفان.

ونشر جنود بقوات الدعم السريع المقطع المصور، قالوا فيه إنهم صدوا هجوما شنه الجيش السوداني على منطقة كازقيل جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد.

وكان الجيش السوداني، انسحب أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي من منطقة “أم دم حاج أحمد” وكازقيل بعد يوم واحد من خسارته مدينة بارا الاستراتيجية في كردفان.

In Tawila, I visited this nutrition centre, backed by the Sudan Humanitarian Fund – a lifeline for displaced families, powered by Sudanese health workers and local groups who know the needs of their communities best. This is humanitarian action amid immense hardship. pic.twitter.com/NyE90Wymk2 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 15, 2025

من ناحية أخرى، أكد موقع (سودان تربيون) نقلا عن مصادر عسكرية، أن الجيش استعاد السيطرة على كازقيل جنوبي الأبيض، إذ يعمل على تأمينها ونشر ارتكاز عسكري دفاعي تحسبا لأي هجوم محتمل.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش يخطط للتقدم وصولا إلى مناطق الحمادي والدبيبات، تمهيدا لفك الحصار البري الذي تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على مناطق “الدلنج وكادوقلي” بجنوب كردفان.

توم فليتشر في دارفور

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه (توم فليتشر) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ- زيارته في إقليم دارفور.

وقال المسؤول الأممي عبر منصة إكس، اليوم السبت-مرفقا مقطع فيديو :”في طويلة، قمت بزيارة مركز التغذية هذا، الذي تدعمه مؤسسة السودان الإنسانية.. وهو شريان حياة للأسر النازحة”.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن المركز “يدعمه العاملون الصحيون السودانيون والمجموعات المحلية التي تعرف احتياجات مجتمعاتها بشكل أفضل.. وهذا عمل إنساني وسط صعوبات هائلة”.

In Tawila today, I spent time with mothers and caregivers of severely malnourished kids and women who have endured the worst horrors of the siege of El Fasher. The world failed to protect them: we must not fail them again. pic.twitter.com/V9cbYZCIma — Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 14, 2025

وفي وقت سابق، كتب توم فليتشر الذي يزور إقليم دارفور حاليا: “في طويلة، قضيتُ وقتًا مع أمهاتٍ ومقدمي رعايةٍ لأطفالٍ ونساءٍ يعانون من سوء تغذيةٍ حاد، والذين عانوا من أفظع فظائع حصار الفاشر.. لقد فشل العالم في حمايتهم، ويجب ألا نخذلهم مجددًا”.

وأمس الجمعة قال توم فليتشر: “بعد أيامٍ من السفر، وصلنا أخيرًا ورأينا الموقع الهائل الذي يأوي إليه الناجون من الفاشر. سنكون في طويلة خلال اليومين القادمين للاستماع والتعلم وحشد الدعم”.