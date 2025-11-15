بعد رشقه بالبيض.. الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للكرة يكشف هوية المعتدي (فيديو)

تعرض الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، للرشق بالبيض خلال حفل إطلاق كتابه في مدريد يوم الخميس.

تعرّض لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم للرشق بالبيض أثناء مشاركته في حفل إطلاق كتابه الجديد وسط أجواء متوترة بسبب اتهامات بالتحرش#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XdzalnuBID — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2025

وقال روبياليس إن الذي نفذ الهجوم هو عمه، لويس روبين روبياليس، الذي يعمل كممثل تلفزيوني وأصغر أشقاء والده.

وكان روبياليس (48 عامًا) يقدم كتابه الجديد “مقتل روبياليس” بقاعة “إسباسيو إفينتايز” في مدريد عندما بدأ رجل من الجمهور في إلقاء البيض.

وقال روبياليس لصحيفة ماركا الإسبانية: “إنه عمي، عمي بالدم، إنه شخص مثير للمشاكل، لطالما كان كذلك”وأضاف: “جاء ببعض البيض وألقى به علي، لكنني لم أكن أعرف ما كان يحمله في يديه، وعندما رأيته يقتحم المكان، اعتقدت أنه كان يحمل مسدسا”.

وفي فبراير/ الماضي، أدانت المحكمة العليا الإسبانية روبياليس بالاعتداء الجنسي بسبب تقبيله المهاجمة جيني إيرموسو دون موافقتها خلال احتفالات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023 في سيدني.

وتقرر تغريم روبياليس أكثر من 10 آلاف يورو (11592 دولارا)، وتبرئته من تهمة الإكراه إلى جانب 3 متهمين آخرين، وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام وإعادة المحاكمة، وقرر القضاء الإسباني رفض الطلبين.

وأثارت الواقعة ردود فعل على المستوى الوطني ضد التمييز على أساس الجنس في الرياضة.

وقال روبياليس إن تصرفاته كانت مدفوعة بفرحته الكبيرة، لكن المحكمة قضت بأن ضبط النفس الذي أبداه مع لاعبات أخريات والحضور أثبت أن الواقعة كان من الممكن تجنبها.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الدولي لكرة القدم @FIFAcom يقرر إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني 🇪🇸 لكرة القدم بشكل مؤقت pic.twitter.com/qDJijNtgBx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 26, 2023

كما عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات.