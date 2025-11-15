الأخبار|أستراليا

بعد رشقه بالبيض.. الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للكرة يكشف هوية المعتدي (فيديو)

رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس
رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس (رويترز)
Published On 15/11/2025

تعرض الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس،  للرشق بالبيض خلال حفل إطلاق كتابه في مدريد يوم الخميس.

وقال روبياليس إن الذي نفذ الهجوم هو عمه، لويس روبين روبياليس، الذي يعمل كممثل تلفزيوني وأصغر أشقاء والده.

وكان روبياليس (48 عامًا) يقدم كتابه الجديد “مقتل روبياليس” بقاعة “إسباسيو إفينتايز” في مدريد عندما بدأ رجل من الجمهور في إلقاء البيض.

وقال روبياليس لصحيفة ماركا الإسبانية: “إنه عمي، عمي بالدم، إنه شخص مثير للمشاكل، لطالما كان كذلك”وأضاف: “جاء ببعض البيض وألقى به علي، لكنني لم أكن أعرف ما كان يحمله في يديه، وعندما رأيته يقتحم المكان، اعتقدت أنه كان يحمل مسدسا”.

وفي فبراير/ الماضي، أدانت المحكمة العليا الإسبانية روبياليس بالاعتداء الجنسي بسبب تقبيله المهاجمة جيني إيرموسو دون موافقتها خلال احتفالات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023 في سيدني.

وتقرر تغريم روبياليس أكثر من 10 آلاف يورو (11592 دولارا)، وتبرئته من تهمة الإكراه إلى جانب 3 متهمين آخرين، وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام وإعادة المحاكمة، وقرر القضاء الإسباني رفض الطلبين.

وأثارت الواقعة ردود فعل على المستوى الوطني ضد التمييز على أساس الجنس في الرياضة.

وقال روبياليس إن تصرفاته كانت مدفوعة بفرحته الكبيرة، لكن المحكمة قضت بأن ضبط النفس الذي أبداه مع لاعبات أخريات والحضور أثبت أن الواقعة كان من الممكن تجنبها.

كما عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسبانية

