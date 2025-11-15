بعد 88 عاما من الغموض.. أمريكا تفرج عن ملف اختفاء أميليا إيرهارت

أفرج الأرشيف الوطني الأمريكي عن مجموعة سجلات جديدة مرتبطة باختفاء الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت عام 1937 فوق المحيط الهادي، تنفيذا لأمر صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي برفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالقضية وإخراجها إلى العلن.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد إن الدفعة المنشورة تتضمن 4624 صفحة من الوثائق، تشمل دفاتر سجلات للسفن العسكرية الأمريكية التي شاركت في عمليات البحث الجوي والبحري الواسعة النطاق عن إيرهارت وملاحها فريد نونان.

وكانت إيرهارت قد شوهدت للمرة الأخيرة في الثاني من يوليو/تموز 1937، حين أقلعت بطائرتها “لوكهيد إلكترا” الثنائية المحرك من بابوا غينيا الجديدة متجهة إلى جزيرة هاولاند، على مسافة تناهز 4 آلاف كيلومتر، في إطار محاولتها الطموحة للتحليق حول العالم.

وبعد ساعات من الإقلاع، انقطع الاتصال اللاسلكي بعدما أبلغت إيرهارت، التي كانت في التاسعة والثلاثين من عمرها، بأن الوقود أوشك على النفاد.

ورغم أنها أحدثت أوسع عملية بحث بحري في ذلك الوقت، فإن الجهود الأمريكية لم تسفر عن أي نتيجة، ليظل اختفاء إيرهارت أحد أبرز الألغاز الغامضة على مدى 88 عاما.

وتزامن قرار ترامب بإزالة السرية عن السجلات مع انتقادات متزايدة لعدم كشف إدارته عن ملفات تتعلق بالمنتج الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.

ونُشرت دفعة السجلات الجديدة الخاصة بإيرهارت بعد يومين فقط من إفراج لجنة في الكونغرس عن آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات إضافية بشأن علاقة ترامب بإبستين.

ولا يزال لغز اختفاء إيرهارت ونونان مفتوحا، ولكنَّ باحثين في “المجموعة الدولية لاستعادة الطائرات التاريخية” قدَّموا أدلة ترجّح أنهما قضيا في جزيرة نيكومارورو المرجانية الصغيرة التابعة لجزر كيريبياس غربي المحيط الهادي.

وكشفت بعثات استكشافية عدة إلى الجزيرة عن العثور على عبوة كريم مضاد للبقع تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وأجزاء من ملابس، وبقايا عظام بشرية، وسكين جيب من النوع الذي كانت تستخدمه إيرهارت، إضافة إلى قطعة من الألمنيوم يُعتقد أنها من طائرتها المفقودة.