ترامب يحدد مبلغ التعويض المطلوب من “بي بي سي” بعد فضيحة تعديل خطابه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ويطالبها بتعويض يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، وذلك عقب اعتذار الأخيرة عن توليف مضلل لأحد خطاباته لكن مع الإشارة إلى عدم اعتزامها دفع أي عطل وضرر.

وصرح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “سنقاضيهم مقابل أي مبلغ يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل. أعتقد أنه يجب علي أن أفعل ذلك. حتى هم اعترفوا بغشهم”.

وأرسل محامو ترامب رسالة إلى “بي بي سي” الاثنين يتهمونها فيها بتشويه سمعة الرئيس من خلال بث مقطع فيديو معدل لخطابه قبل اندلاع أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي عام 2021، ويمنحونها مهلة حتى الجمعة لتقديم اعتذار ودفع تعويض.

وقال ترامب في وقت متأخر الجمعة: “إن شعب المملكة المتحدة غاضب للغاية بشأن ما حدث لأن هذا يظهر أن البي بي سي هي أخبار زائفة”.

وأضاف أنه يعتزم إثارة القضية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي دعم استقلالية “بي بي سي” مع تجنب الانحياز إليها ضد ترامب.

وتابع ترامب: “سأتصل به خلال عطلة نهاية الأسبوع. هو في الحقيقة اتصل بي. إنه يشعر بإحراج شديد”.

ويوم الاثنين، تقدّمت “بي بي سي” باعتذار عن “سوء تقدير” بسبب توليف مضلل في وثائقي بثته في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أوحى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرض أنصاره مباشرة على مهاجمة مقر الكونغرس في العام 2021.

واستقال المدير العام لـ”بي بي سي” تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار فيها ديبورا تورنيس الأحد على خلفية الجدل.

وأفادت “بي بي سي” الخميس أن رئيس مجلس إدارتها سمير شاه بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض أوضح فيها للرئيس ترامب أنه والمؤسسة يعتذران عن توليف خطاب الرئيس، وأضافت: “بينما تعرب “بي بي سي” عن أسفها الصادق للطريقة التي تم بها توليف مقطع الفيديو، فإننا نعارض بشدة أن هناك أساسا لدعوى تشهير”.