رصاصة تغتال حلم محمد الرياضي وتحيله لمعركة من نوع آخر في غزة (فيديو)

بسبب المنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، اضطرت عائلة نازحة من غرب مخيم خان يونس إلى اللجوء لمستشفى الكويت، مصطحبةً ابنها محمد الذي غيّر الاحتلال مسار حياته بعد إصابته في عظم الترقوة، ما تسبب له بشلل جزئي.

ويشرح والده تفاصيل ما جرى، موضحًا أن محمد كان نائمًا داخل الخيمة في منطقة المواصي، إحدى المناطق التي صنفها الاحتلال “آمنة”، عندما أصابته رصاصة في 17 ديسمبر 2024. وقد تسببت الإصابة في كسر بالعظم وثقب في الرئة، إلى جانب ضرر في الفقرتين الثانية والثالثة من الصدر، ما نتج عنه قطع جزئي في العمود الفقري.

وأضاف أن الدكتور محمد الهوبي أجرى عملية تثبيت للفقرات رغم تردد بعض الأطباء، مشيدًا بجهوده ومناشدًا الإسراع في تسهيل سفر محمد إلى دولة أوروبية لاستكمال علاجه.

كما أوضح الأب أن حالة ابنه تدهورت بسبب تأخر العلاج وتعطّل إجراءات السفر، ما أدى إلى ظهور تقرحات مؤلمة في جسده.

ويناشد الأب منظمة الصحة العالمية التدخل لإنقاذ حياة ابنه، مشيرًا إلى أن محمد كان شابًا رياضيًا مفعمًا بالحيوية، لعب لفرق خدمات رفح وشباب رفح للناشئين، وكان سبّاحًا من الدرجة الأولى، لكنه اليوم بات من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن فقد قدرته على الحركة.

وأضاف أن محمد بات يعتمد على كرسي متحرك، ويعاني من اضطرابات كهربائية في الدماغ وآلام حارقة في الأعصاب ووجع متواصل في الركبة، مؤكدًا حاجته الماسة إلى رعاية طبية متقدمة.

ويعبّر محمد عن إحباطه العميق، موضحًا أنه يعتمد على والديه لتوفير الشاش واللاصق الطبي، إلا أن نقص المستلزمات يجعل العلاج شبه مستحيل، ما يزيد من معاناته النفسية.