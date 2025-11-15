سر النجاح.. كيف صنع مصطفى جبر “الأول على رفح في الثانوية العامة” قصته الملهمة؟ (فيديو)

استطاع الطالب مصطفى جبر من مدينة رفح، أن يتفوق على التحديات جميعها التي واجهته خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محققا المركز الأول على مستوى المدينة والثاني مكرر على مستوى القطاع في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وهو أيضا حافظ للقرآن الكريم.

وفي لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر، روى مصطفى تفاصيل رحلته التعليمية في ظل النزوح والعيش في الخيام بعد تدمير منزله، مؤكدا أن ظروف الحرب، ونقص الماء والكهرباء، والضغط النفسي الكبير لم تمنعه من المثابرة والاجتهاد.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 الأولى على الثانوية العامة بمدينة غزة.. قصة تفوق “نسمة النبيه” تهز القلوب (فيديو) end of list

وأضاف مصطفى أن فقدان صديقه المقرّب وعائلته خلال الحرب كان أصعب ما واجهه، لكنه عدَّ نجاحه اليوم تكريما لأحلامهم ومواصلة لمسيرة الأمل.

القرآن كان دعمه الأكبر

مصطفى أكد أن القرآن الكريم كان دعمه الروحي الأكبر خلال هذه الفترة الصعبة، موضحا أن التمسك بالقيم الدينية والصبر والمثابرة ساعده على تحقيق النجاح، رغم قسوة الظروف.

وتابع “القرآن حياة، بدون القرآن لا يوجد حياة، وهو اللي كان بيصبرني على النزوح والدمار والقصف والمجاعة وكل شيء، القرآن كان يواسيني، ويقول لي إنه ربنا بيبتلي عباده الصالحين”.

النجاح نور وسط الظلام وبداية الطريق الحقيقي

ووصف شعوره اليوم بالفرحة الممزوجة بالحزن، بسبب فقدان أحبائه، إلا أن التفوق الدراسي بالنسبة له يمثل نورا وسط الظلام، وأملا لمستقبل أفضل له ولأقرانه في غزة.

وأضاف “التجربة علمتني أنه يكون عندك إصرار وعزيمة، أنه لو رضيت واستسلمت، لكانت النهاية بلا أمل، لازم تكمل، النجاح هنا هو بداية الطريق الحقيقي”.