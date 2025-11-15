صاعقة برق تفجر حالة من الرعب في مستوطنة إسرائيلية (فيديو)

لحظات من الرعب عاشها سكان مستوطنة روش هاعين في إسرائيل، عندما ضربت صاعقة نخلة ضخمة أشعلت النار فيها على الفور، بحسب مقطع نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

فيما تسببت الأسلاك الكهربائية المجاورة بانفجارات مدوية هزّت أرجاء الحي.

وارتفع الدخان واللهب بكثافة في السماء، مخلفاً مشهداً مهيباً وذعراً بين السكان الذين راقبوا الحدث المذهل من نوافذ منازلهم وشرفاتهم.

وكانت هيئة الأرصاد ذكرت أن منخفضا جويا سيضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط بشكل عام، مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيًا، ما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. وتشير دائرة التقديرات إلى أن تأثير هذا المنخفض سيستمر حتى صباح الأحد.