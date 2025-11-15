مشاهد جوية تكشف معاناة النازحين في غزة مع الأمطار الغزيرة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة التُقطت بطائرة درون، صباح اليوم السبت، اتساع حجم الكارثة الإنسانية في مراكز نزوح قطاع غزة، إذ بدت آلاف الخيام ممزقة ومحاطة ببرك طينية بعد ليلة من الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة التي عمقت معاناة المدنيين النازحين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتُظهر اللقطات الازدحام الشديد لصفوف الخيام المكتظة بالفلسطينيين، بما ينذر بكارثة صحية في الموقع غير الآمن، وسط احتمالات بانتشار كبير للأوبئة والأمراض.

كما تُظهر المشاهد الهواء البارد يضرب خياما منهارة، وأطفالا يخوضون في مياه الأمطار، وعائلات تحاول إنقاذ ما تبقى من أغطية ومقتنيات داخل مساحات غمرتها السيول وتحولت إلى مستنقعات مفتوحة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن تدهور الظروف المعيشية يدفع العائلات إلى مناطق خطرة تحتوي على مخلفات متفجرة، لغياب بدائل آمنة.

وسُجلت بعض الإصابات أثناء جمع الحطب أو إقامة خيام قرب أراض يُشتبه في أنها ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، وهو ما يفاقم الأخطار الإنسانية خاصة على الأطفال.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، وثقت الجهات الصحية الفلسطينية عشرات الخروق الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 261 فلسطينيا وإصابة 632 آخرين، إضافة إلى انتشال جثامين 533 شهيدا من تحت الركام.

وفي حصيلة إجمالية، تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 69187 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة 170703 آخرين، ولا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض بسبب عجز طواقم الإنقاذ عن الوصول إليهم.