الفرح أيضا مقاومة.. احتفال بعيد ميلاد طفلة فوق الركام يخطف الأنظار (فيديو)

في مشهد يعكس الصمود والإصرار على إسعاد الأطفال، رغم قسوة ظروف المعيشة في قطاع غزة، احتفلت أسرة الطفلة بيرلا (3 أعوام) بعيد ميلادها في تجمُّع عائلي بسيط فوق ركام منزلها.

وتمنت الطفلة بيرلا في يوم عيد ميلادها أن ترى جدها، الذي استشهد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكانت تحبه كثيرا.

من فوق ركام منزلهم.. عائلة غزّية تحتفل بيوم ميلاد طفلتها ذات الـ3 أعوام#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Tkrk8xbthd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 16, 2025

وقال والد بيرلا للجزيرة مباشر إن طفلته طلبت أن تحتفل بعيد ميلادها فوق منزل جدها، وقالت إنه “الآن في الجنة”.

وأضافت والدة بيرلا أنه كانت من شدة تعلقها بجدها تناديه “بابا” لأنه كان دوما يلاعبها ويمزح معها، حتى لقي ربه بعد أن تعرَّض منزله لقصف بصاروخ إسرائيلي.

محاولة لإسعاد الأطفال

وقالت جدة بيرلا للجزيرة مباشر “نحاول أن نتعايش ونسعد أطفالنا لأننا مررنا بتجربة صعبة جدا حتى الآن، لكن نحاول أن نقاوم هذه الحياة الصعبة”.

وأضافت “فقدت زوجي (جد بيرلا) وفقدت بيتي في هذه الحرب، والحمد لله”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 70 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 170 ألف جريح، ودمارا هائلا في مساكن القطاع وبنيته الأساسية، وأجبرت أغلبية السكان على النزوح من مساكنهم إلى مخيمات الإيواء.