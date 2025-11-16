الأخبار|قطاع غزة

الفرح أيضا مقاومة.. احتفال بعيد ميلاد طفلة فوق الركام يخطف الأنظار (فيديو)

أسرة الطفلة بيرلا تحاول أن تسعدها بالاحتفال بعيد ميلادها
أسرة الطفلة بيرلا تحاول أن تسعدها بالاحتفال بعيد ميلادها (الجزيرة مباشر)
Published On 16/11/2025
آخر تحديث: 05:11 PM (توقيت مكة)

في مشهد يعكس الصمود والإصرار على إسعاد الأطفال، رغم قسوة ظروف المعيشة في قطاع غزة، احتفلت أسرة الطفلة بيرلا (3 أعوام) بعيد ميلادها  في تجمُّع عائلي بسيط فوق ركام منزلها.

وتمنت الطفلة بيرلا في يوم عيد ميلادها أن ترى جدها، الذي استشهد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكانت تحبه كثيرا.

وقال والد بيرلا للجزيرة مباشر إن طفلته طلبت أن تحتفل بعيد ميلادها فوق منزل جدها، وقالت إنه “الآن في الجنة”.

وأضافت والدة بيرلا أنه كانت من شدة تعلقها بجدها تناديه “بابا” لأنه كان دوما يلاعبها ويمزح معها، حتى لقي ربه بعد أن تعرَّض منزله لقصف بصاروخ إسرائيلي.

محاولات لإسعاد أطفال غزة رغم قسوة ظروف المعيشة
محاولات لإسعاد أطفال غزة رغم قسوة ظروف المعيشة (رويترز)

محاولة لإسعاد الأطفال

وقالت جدة بيرلا للجزيرة مباشر “نحاول أن نتعايش ونسعد أطفالنا لأننا مررنا بتجربة صعبة جدا حتى الآن، لكن نحاول أن نقاوم هذه الحياة الصعبة”.

وأضافت “فقدت زوجي (جد بيرلا) وفقدت بيتي في هذه الحرب، والحمد لله”.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 70 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 170 ألف جريح، ودمارا هائلا في مساكن القطاع وبنيته الأساسية، وأجبرت أغلبية السكان على النزوح من مساكنهم إلى مخيمات الإيواء.

المصدر: الجزيرة مباشر

