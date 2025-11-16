ترحيب أسطوري وتفاعل جماهيري.. هتافات الحرية لفلسطين تتصدر في إسبانيا (فيديو)

تحولت مباراة ودية بين منتخب إقليم الباسك ومنتخب فلسطين إلى مظاهرة جماهيرية واسعة ترفع الأعلام الفلسطينية وتطالب بالحرية لفلسطين.

واحتشد أكثر من 50 ألف مشجع في ملعب “سان ماميس” في مدينة بيلباو الإسبانية السبت بحماسة بالغة لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز إقليم الباسك بثلاثة أهداف نظيفة.

فسيسفاء عملاقة

وطغت الأعلام الفلسطينية على المشهد في المدرجات، حيث لم يتوقف المشجعون عن ترديد هتافات المناصرة والتأييد لفلسطين لساعات طويلة قبل المباراة وخلالها.

وذكرت صحيفة “ألدياريو” الإسبانية أنه، قبل المباراة، شهدت أرض ملعب “سان ماميس” فسيسفاء عملاقة بعلمي فلسطين وإقليم الباسك، وتم عزف السلام الوطني للجانبين، كما وقفت الجماهير دقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

“المهم هو دعم الشعب الفلسطيني”

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه عقب انتهاء المباراة طلبت إدارة ملعب “سان ماميس”، عبر مكبرات الصوت، من الجماهير البقاء في مقاعدها لتكريم الفريق الفلسطيني، وذلك باللغتين العربية والباسكية المحلية.

ورفع لاعبو منتخب فلسطين عقب المباراة لافتة تقول “شكرا بلاد الباسك”، وسط حماس بالغ من الجماهير التي لم تتوقف عن ترديد شعار “الحرية لفلسطين”.

ونقلت صحيفة “ألدياريو” عن إينيغو رويز دي غالاريتا، لاعب منتخب الباسك ونادي أتليتيك بيلباو، قوله بعد المباراة “اليوم لم تكن النتيجة مهمة، بل المهم هو دعم الشعب الفلسطيني”.

“نشعر أننا في وطننا”

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أعرب مدرب فلسطين، إيهاب أبو جزر، عن امتنانه وشكره لجماهير الباسك التي استقبلت فريقه بحفاوة بالغة.

وقال أبو جزر، في المؤتمر الصحفي “لقد منحتنا أرض الباسك شعورًا وكأننا في وطننا منذ اللحظة الأولى.. بالنسبة لنا، ليس إقليم الباسك وطننا الثاني، بل هو وطننا”.

ومن المنتظر أن يلتقي يلتقي منتخب فلسطين مع فريق برشلونة الإسباني بعد يومين، ما يمثل دعما آخر للفريق من جانب أحد أهم فرق كرة القدم في العالم.