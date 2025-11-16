سفير إسرائيل السابق في واشنطن: “أعداد القتلى في العراق وأفغانستان أكبر 5 مرات من غزة”

قارن سفير إسرائيل السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن داني أيالون بين أعداد القتلى في العراق وأفغانستان وبين عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، مدعيا أن أعداد الشهداء في غزة لا تتخطى 20% من أعداد الضحايا في العراق وأفغانستان.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال أيالون ” لم نقض على المقاومة في غزة لأن الرئيس ترامب قدم خطته تماما في الوقت الذي كنا مستعدين فيه لدخول كل المناطق التي لم ندخلها سابقا في غزة وكنا حذرين جدا”.

وأضاف أيالون “صحيح أن حجم الدمار في غزة ضخم لكن بخصوص أعداد القتلى فيجب أن ننتظر حتى نتأكد لأن كل الأرقام صدرت عن حماس ونحن نعلم أنها تكذب بخصوصها”.

وحسب الإحصاءات التي أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اقتربت أعداد الشهداء على مدار عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع من 70 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين.

وواصل أيالون “من بين كل الحروب الأخرى على الإرهاب في المناطق السكنية سواء في أفغانستان أو العراق في الموصل أو الفلوجة فحصيلة القتلى في تلك المناطق أكبر بخمس مرات من عدد القتلى غير المتورطين في القتال في غزة وهذا أمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار”.

وطالب أيالون بالانتظار حتى يتم تمرير مشروع القرار الأمريكي بعد التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الاثنين مشيرا إلى تشككه في مرور المشروع لأن روسيا والصين تعارضان الولايات المتحدة.